Homem fica com vísceras expostas após ser esfaqueado em boca de fumo no Danúbio Azul

Homem, de 38 anos, ficou em estado grave após ser esfaqueado e ter as vísceras expostas na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. A situação aconteceu após ele ter ido a uma boca de fumo receber um dinheiro, quando foi agredido e ainda teve o celular roubado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e conversou com a mãe da vítima, que explicou que o filho havia ido até o local cobrar um dinheiro, mas retornou todo machucado e com um ferimento na lombar, que causou a exposição dde órgão.

Na versão do homem, ele teria sido agredido por várias pessoas, sem saber ao certo quem teria sido o principal autor. Ele ficou com ferimentos na cabeça e na lombar, sendo atendido na casa da mãe por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também