Homem fica em estado grave ao ser atropelado em posto de gasolina do Nova Lima

Um homem, de 54 anos, está internado em estado grave depois de ser atropelado enquanto passava por dentro de um posto de combustíveis, localizado no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (4), mas foi registrado apenas na manhã de hoje (7).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, registrado pelo irmão da vítima, o homem estava passando pelo local quando foi atingido por um carro que saia das bombas de combustível, sendo arremessado ao chão. Por conta do acidente, o condutor do veículo ofereceu para levá-lo até uma unidade de saúde, o que não foi aceito.

A vítima então seguiu a vida normalmente, indo para a casa da cunhada, onde chegou reclamando de muita dor de cabeça, negando a ajuda de parentes para ir até o hospital, indo embora para casa.

Um dos frentistas do posto chegou a dizer para os familiares que a vítima passou andando pelo local, no entanto, não teria sido mais visto. Já durante a terça-feira, o irmão do homem recebeu uma ligação, sendo chamado para comparecer até a UPA Nova Bahia, onde ele estaria internado.

No mesmo dia, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa. Em estado grave, ele foi levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde esta internado.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

