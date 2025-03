Homem fica em estado grave ao ser esfaqueado em ChapadÃ£o do Sul

Um homem de 36 anos foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado na noite deste sábado (1°), em Chapadão do Sul – a 330 km de Campo Grande.

Segundo o JP News, o rapaz foi encontrado em estado grave mas os detalhes da ocorrência não foram divulgados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, que em seguida foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal.

Mas devido a gravidade dos ferimentos, o rapaz foi transferido em 'vaga zero' para Campo Grande. Ainda não há informações do suspeito.

