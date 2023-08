Homem fica em estado grave ao ser esfaqueado por amigo em conveniência

Homem, de 33 anos, está em estado grave após ser esfaqueado por um amigo durante uma noite de bebedeira na Rua Esmeralda, em Costa Rica. Ele foi atingido por quatro golpes e precisou ser operado as pressas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de esfaqueamento. No local, apuraram que o autor estava bebendo com a esposa e amigos em uma conveniência.

Já na hora de ir embora, o homem se desentendeu com a vítima. Ele então se apossou de uma faca e golpeou o amigo quatro vezes, sendo duas no abdômen, uma no braço e outra no ombro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima para o hospital em estado grave. Ele acabou sendo levado às pressas para a sala de cirurgia.

Para não ser preso, o autor fugiu do local levando consigo a faca utilizada na tentativa de homicídio.

A Polícia Militar realizou rondas na região, para tentar encontrar o homem, mas não tiveram sucesso. O caso foi registrado na 4ªCIPM (4ª Companhia Independente de Polícia Militar).



Deixe seu Comentário

Leia Também