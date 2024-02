Homem fica em estado grave após ser atacado com tijoladas pelo enteado no Aero Rancho

Neste sábado (10), um homem de 35 anos foi gravemente ferido após ser atacado com golpes de tijolo por seu enteado, de 34 anos, identificado como Wilkson Delaterra dos Santos. O caso ocorreu por volta das 12:15h, na Rua Panorâmica, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada para intervir na situação. Segundo o boletim de ocorrência, o chamado chegou para os polícias como uma briga familiar, com uma vítima desacordada no chão.

No local, os militares conversaram com a avó do suspeito, que relatou aos policiais que o neto começou a discutir com seu padrasto devido a um suposto tom de voz elevado. Repentinamente, Wilkson teria pego um tijolo e atingido a cabeça de seu padrasto, fazendo-o desmaiar.

Os policiais verificaram a gravidade da situação e acionaram socorro, uma vez que o homem lesionado estava desacordado e apresentava sangramento ativo na cabeça devido aos golpes de tijolo.

A vítima foi atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e, devido à gravidade da lesão, foi encaminhado direto para a Santa Casa. O suspeito, Wilkson Delaterra dos Santos, foi conduzido à delegacia para as providências necessárias, ficando preso em flagrante, conforme determinação do delegado plantonista.

Wilkson responderá por lesão corporal, conforme o Artigo 129, Parágrafo § 9 do Código Penal, que abrange agressões praticadas contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou quem conviva ou tenha convivido, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

