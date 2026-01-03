Menu
Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pela esposa em Campo Grande

A vítima foi atingida nos dois lados do abdômen e no braço esquerdo

03 janeiro 2026 - 09h12Luiz Vinicius

Homem, de 53 anos, está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueado pela esposa, de 52 anos, em uma ação configurada como tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira, dia 2.

O episódio aconteceu na Vila Entrocamento. A vítima foi atingida por diversas facadas, que perfuraram os dois lados do abdômen, além de um golpe que atingiu o braço esquerdo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem teve uma discussão com a esposa, que durante o desentendimento, se apossou de uma faca e passou a golpeá-lo.

Ferido, ele contou com ajuda do cunhado para seguir até uma unidade de saúde, mas em razão da gravidade dos ferimentos, foi de meios próprios para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com a equipe médica, que detalhou que a vítima inspira altos cuidados e precisaria passar por um procedimento cirúrgico.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como tentativa de homicídio.

