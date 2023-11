Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pelas costas

Homem, identificado como Ramão Ronaldo, foi socorrido em estado gravíssimo depois de ser esfaqueado algumas vezes durante a madrugada deste sábado (11). A tentativa de assassinato teria acontecido no cruzamento da Avenida Lourival Barbosa com rua Ângelo Signel, próximo ao centro esportivo Athayde Nogueira, em Rio Brilhante.

Informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, Ramão contou as autoridades que estava na esquina, esperando para ir até a casa de uma mulher quando foi surpreendido pelo agressor. Sem conseguir identificar o suspeito, ele soube apenas informar que teria sido atingido algumas vezes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros ainda no local. Depois disso, o homem acabou sendo levado para o Hospital do município, mas devido a gravidade, precisou ser transferido com urgência para o Hospital da Vida, em Dourados.

O caso foi atendido pela Polícia Militar, que agora trabalha para tentar identificar e localizar o suspeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também