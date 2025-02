Homem fica em estado grave após ser esfaqueado três vezes no Tiradentes

Homem, de 46 anos, ficou em estado grave no final da noite deste domingo (23), após ser esfaqueado pelo menos três vezes na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Ele foi atingido com duas facadas no tórax e uma no braço esquerdo, sendo encontrado com bastante sangramento pela equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, acionados para atender a ocorrência.

Informações do boletim de ocorrência apontam que testemunhas não presenciaram o fato, contudo, destacaram que teriam visto a vítima e o suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica juntos o dia todo, na calçada da casa do agressor.

O homem também não conseguiu se recordar do ocorrido, pois diante dos ferimentos, ele estava bastante desorientado. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

