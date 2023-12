Homem fica entre a vida e a morte após levar tiro na cabeça no Jardim Vida Nova

Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta sexta-feira (22), em Campo Grande, após um homem, que não teve a identificação revelada, ter sido encontrado ferido com um tiro na cabeça no cruzamento das ruas Jacob Georges com Nazira Anache, no Jardim Anache.

A vítima ainda apresentava sinais vitais e precisou ser socorrida as pressas devido ao seu quadro de saúde, pois houve exposição de massa encefálica no local.

Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar o resgate do homem e encaminhá-lo para a Santa Casa. A Polícia Militar também esteve no local do crime e chegou a isolar a cena para os trabalhos da perícia, pois a área não estava preservada.

Ainda conforme o registro, os militares encontraram cinco cápsulas de calibre 9 milímetros e um projetil deformado, todos recolhidos e entregues na delegacia. Uma mochila também foi localizada, mas não que tinha nada que pudesse identificar a vítima de disparo.

O suspeito não foi identificado, tampouco localizado. A vítima segue sem ser identificada e está internada na ala vermelha da Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

