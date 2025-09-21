Menu
Polícia

Homem fica ferido ao ser agredido com corrente de portão no Lageado

Apesar de estar sangrando muito, a vítima recusou atendimento médico

21 setembro 2025 - 09h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, de 44 anos, ficou ferido durante uma briga ocorrida no sábado (20), em uma casa da Rua Domingos Belantani, região do Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas para atender um caso de lesão corporal dolosa. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima com sangramento ativo, proveniente de um corte profundo na cabeça.

Uma testemunha então detalhou que a vítima teria sido atingida com golpe de corrente de um portão. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, prestando os primeiros socorros ao homem.

Porém, ao saber que precisaria ser levado para a Santa Casa, ele recusou atendimento médico. Além disso, não repassou qualquer informação sobre o agressor ou a dinâmica dos fatos.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

