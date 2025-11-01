Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande

Um funcionário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ficou ferido na manhã deste sábado (1º) após cair do telhado de uma das estruturas do órgão, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 7 horas, enquanto o servidor realizava um serviço na área.

De acordo com informações repassadas ao JD1 Notícias, o homem ficou desacordado por alguns minutos após a queda. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento.

A vítima recuperou a consciência ainda no local, mas apresentava suspeita de fratura nos membros superiores, além de ferimentos na boca e nos dentes. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação médica e realização de exames.

O estado de saúde do servidor é considerado estável, mas ele deve passar por acompanhamento médico nos próximos dias.

