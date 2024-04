Homem fica ferido no rosto após ser agredido pelo sobrinho no Parque do Lageado

Homem, de 40 anos, ficou ferido após ser agredido pelo próprio sobrinho, de 32 anos, durante a madrugada desta terça-feira (9), no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h15 para comparecer numa residência, onde estava acontecendo uma situação de violência doméstica com lesão corporal.

Ao chegar pelo local, visualizaram o homem ferido e com uma lesão no lado direito do rosto, onde passou a relatar que foi agredido pelo sobrinho, que havia se evadido do local.

A vítima dispensou atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, mas a irmã da vítima o levou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

