Homem fica irreconhecível ao ser espancado durante briga no trânsito de Bataguassu

Martins Barbosa da Silva, de 41 anos, foi socorrido em estado gravíssimo ao ser brutalmente espancado por um grupo de pessoas após desentendimento no trânsito, na noite de sexta-feira (25) em Bataguassu.

Informações iniciais do site Cenário MS apontam que a vítima estava em um bar, bebendo com amigos, que foi manobrar o carro para sair do local. Por conta disso, acabou encostando no para-lama de uma moto.

Ao descer do veículo para tentar conversar e prestar os devidos tramites para ajudar o dono da motocicleta, durante um possível reparo, é iniciada uma discussão. Já por volta de 22h, ele e o amigo saem do local dizendo que iriam procurar uma delegacia para denunciar a confusão.

Horas depois, a dupla foi até uma lanchonete, quando acabaram encontrando com os dois suspeitos, identificados como Lucas Domingues dos Santos, de 25 anos e o pai dele, Fernando Santos Rocha, de 46 anos. Os homens estavam acompanhados de mais oito pessoas.

O grupo então deu inicio a sessão de espancamento, com socos e chutes, até que ele desmaiasse. Em seguida o grupo danificou o carro e celular da vítima.

Ainda de acordo com o site, quem estava no estabelecimento tentou separar a briga, mas foram impedidas ao serem ameaçadas pelo grupo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Martins inconsciente até o hospital local, porém, devido a gravida dos ferimentos ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O médico responsável pelo atendimento inicial da vítima, informou que o coma em que Martins se encontra pode ser irreversível.

A Polícia Militar chegou a deter pai e filho, acusados de começarem a confusão, mas eles foram liberados após serem ouvidos pois já não estavam em situação flagrancial. O caso é investigado pela polícia local.

