Homem fica na mira do revólver e sai ileso após falha no gatilho no Jardim Aeroporto

A Polícia Militar atendeu na tarde de ontem (3), uma ocorrência onde um morador do Jardim Aeroporto tentou atirar várias vezes em seu desafeto, mas por falha ou ‘sorte’ não conseguiu.

De acordo com a ocorrência registrada na Depac Cepol, a vítima, um homem de 39 anos, estava sentado na frente de casa, quando chegou o autor, identificado como Maycon, de 28 anos e o ameaçou com uma arma de fogo.

Segundo relatos da vítima o autor apontou a arma de fogo em sua direção e puxou várias vezes o gatilho, porém não foi efetuado nenhum disparo, com isso o rapaz disse para o morador não ligar para o 190, e foi embora logo em seguida.

Assim, quando o homem estava ligando para a polícia, o autor retornou e voltou a ameaça-lo desta vez com a arma na cintura.

Com a chegada da Polícia Militar, a vítima levou a guarnição até a casa onde Maycon mora com os pais, a esposa e os filhos. A arma não foi encontrada e devido ao estado alterado do autor, ele foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

