Homem finge ser policial e leva surra ao ser descoberto em Alcinópolis

Uma confusão terminou com três homens sendo levados para a Delegacia de Polícia Civil após um deles se identificar como policial e pedir uma carona na madrugada deste sábado (28), em Alcinópolis.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no hotel Campos Verdes no Centro da cidade e foram recebidos pelos irmãos, Leandro e Tadeu, que relataram terem dado carona para o William.

Segundo os irmãos. William teria afirmado ser policial e pediu para ir até o hotel mantendo as mãos na cintura durante todo o trajeto, até que ao chegar no local ele não se identificou mais como policial iniciou uma discussão com os dois.

Em maior número, a dupla agrediu William na frente do proprietário do hotel e quando a Polícia Militar chegou a vítima estava caída no chão com lesões.

Não foi informado na ocorrência se William conhecia os autores e porquê teria mentido sobre ser policial e ido até o hotel, mas todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Alcinópolis, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

