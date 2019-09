Homem foge com filha de seis meses após agredir esposa

Patricia Damiana Sanches Ramirez, 25 anos, registrou na tarde de sábado (31), um boletim de ocorrência contra Hericlis de Jesus Barros, 24 anos, por sequestrar a filha de seis meses do casal após agredir a vítima, em sua residência próximo a rua Bom Giovani , em Bonito.

De acordo com a polícia, Patricia relatou que estava em sua residência, que reside com sua filha e com Hericlis, que é o pai biológico da menina, e estava deitada na cama com a menor, quando o autor chegou em visível estado de embriaguez e tentou tirar a criança de seu colo, no que ela não deixou, então ele deu um tapa no seu rosto e um soco forte em seu nariz.

No momento em que foi agredida Patricia caiu no chão e o autor conseguiu pegar a filha do casal. Hericlis fugiu com a criança.

Segundo informações policiais já havia registro de agressão por parte de Patricia, que afirmou já ter sofrido violência doméstica por Hericlis. Havia sido instaurada uma medida protetiva em desfavor do autor que foi retirada pela própria vítima.

O autor nem a criança foram encontrados no momento.

