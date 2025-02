Homem foge da polícia após 'pagar de machão' e agredir a esposa em Sidrolândia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi espancada pelo marido durante a madrugada de domingo (16), no Parque do Vacaria, em Sidrolândia. A vítima precisou ser levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber atendimento médico.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, o casal estava na casa de um amigo do homem, quando o autor passou a implicar com a companheira. Em determinado momento, ele passou a desferir socos na cabeça da mulher.

Uma vizinha, que ouviu a confusão, acionou a Polícia Militar e ajudou a vítima, a encaminhando para UPA, pois ela tinha lesões e precisava de atendimento médico.

No momento da chegada da equipe policial, o agressor já havia fugido e não foi localizado. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, para o registro da ocorrência após receber alta. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

