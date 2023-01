Homem foge e abandona carro 'recheado' de maconha em rodovia

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a noite de segunda-feira (23) ao ser flagrado transportando drogas na MS-345, no trecho entre Aquidauana e Cipolândia.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar fazia patrulhamento rural na MS-345 quando avistaram um homem ao lado de uma caminhonete estacionada às margens da estrada, que ao perceber a aproximação da viatura correu para dentro da mata.

Segundo as informações policiais, foi iniciado o acompanhamento tático com a finalidade de localizá-lo, porém o indivíduo conseguiu fugir. Em seguida, durante a varredura no veículo, os policiais encontraram 1624 tabletes de maconha, totalizando, 1.475kg do entorpecente, causando um prejuízo estimado de R$ 3 milhões aos criminosos.

O veículo e as drogas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

