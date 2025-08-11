Menu
Polícia

Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí

O suspeito, ex da atual ficante da vítima, teria invadido a casa dela

11 agosto 2025 - 19h24Brenda Assis

Um rapaz, de 25 anos, precisou correr na rua peladão e se esconder no telhado de uma casa para não ser morto pelo ex da sua ficante durante a manhã de domingo (10), na cidade de Naviraí.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu a jovem durante a noite de sábado (9) e foi para a casa dela pernoitar. Já durante a manhã de domingo, ele foi surpreendido pelo ex da mulher dentro do quarto, lhe agredindo com capacetadas.

Ao parar, o suspeito começou a desferir socos na cabeça da ex. Posteriormente, ele foi até a cozinha e pegou uma faca, tentando atingir as vítimas. Por medo de ser assassinado, já com os braços cortados, o rapaz saiu correndo pelado para o meio da rua, sendo seguido pelo autor.

Ele se escondeu no telhado de uma casa, até a chegada da Polícia Militar. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada dos militares e está sendo procurado.

Depois de receber atendimento médico, as vítimas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e homicídio simples na forma tentada.  

