Homem foi assassinado por ciúmes com várias facadas no pescoço no Iracy Coelho

O homem assassinado a facadas na Rua Valério de Almeida, região do bairro Parque Residencial Iracy Coelho Netto, em Campo Grande, foi identificado como Edson dos Santos Ramos, de 58 anos. O crime aconteceu na noite deste sábado (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada junto com as equipes do Corpo de Bombeiros para atender o caso. No local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida, apresentava diversas perfurações causadas por faca na região do pescoço e o tórax.

Uma testemunha relatou à polícia que Edson teria ido até a residência acompanhado do suspeito, de 29 anos, passando a ingerir bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria se aproximado da mulher de forma inadequada, dando início a confusão.

Pouco tempo depois, ao retornar à área externa da casa, a testemunha afirmou ter visto o marido desferindo golpes de faca contra Edson, que foi atingido principalmente no pescoço. Em seguida, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado, enquanto a mulher tentou prestar socorro à vítima.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também