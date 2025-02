Homem foi esfaqueado mais de 6 vezes antes de morrer na Vila Popular

Informações inicias da perícia apontam que o homem morto no final da tarde desta sexta-feira (31) na Rua Marco Antônio, no Bairro Vila Popular, em Campo Grande, foi esfaqueado mais de seis vezes antes de morrer.

Foram encontradas lacerações causadas pela faca na cabeça, tórax, região pélvica e perna, além de ferimentos no braço que são indicativos de defesa, o que aponta que ele tentou se proteger enquanto era esfaqueado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro ao homem, mas ao chegar no local constatou seu óbito.

A polícia e perícia continuam realizando as diligências necessárias no local.

