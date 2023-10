Homem foi esfaqueado na Praça Ary Coelho por não vender cigarro fiado para venezuelano

Saiba Mais Polícia JD1TV: Vendedor é esfaqueado por venezuelano na Praça Ary Coelho

O homem, de 33 anos, esfaqueado na tarde de quinta-feira (19) por um venezuelano na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, foi atacado por não vender um cigarro fiado para o suspeito. Ele foi atingido por facadas na região do tórax e ficou em estado grave, sendo internado na Santa Casa.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no início da tarde, por volta das 13h15, quando o venezuelano pediu para comprar um cigarro fiado. No entanto, a vítima negou e disse que estava apenas ajudando na barraca.

Assim, o venezuelano sacou uma faca e desferiu o golpe que atingiu o tórax do homem, caindo e agonizando no aguardo da chegada do Corpo de Bombeiros. Na hora da fugir, o suspeito deixou um celular cair e ele foi apreendido pela esposa da vítima, que repassou para um guarda municipal.

O telefone ficou carregando e foi posteriormente entregue para a Polícia Militar, que também esteve no local apurando detalhes do ocorrido. Ainda durante a tarde, investigadores da Polícia Civil estiveram no local coletando mais informações sobre o caso.

Ele recebeu os atendimentos médicos dos militares e foi conduzido para a Santa Casa, onde a equipe médica informou aos policiais que o estado de saúde da vítima é grave e corre risco de morte.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

