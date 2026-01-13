Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste

De acordo com o delegado responsável, a vítima enfrentou o marido da amiga da companheira, que desferiu o golpe e fugiu

13 janeiro 2026 - 16h46Taynara Menezes e Luiz Vinicius    atualizado em 13/01/2026 às 16h52
O crime teve origem em um conflito passionalO crime teve origem em um conflito passional   (Foto: Jonatas Bis)

Alysson da Rocha, morto a facadas nesta terça-feira (13), teve um desentendimento envolvendo sua companheira. De acordo com o delegado responsável, Christian Duarte Mollinedo, o crime aconteceu na casa do casal no Jardim Noroeste, após a vítima defender a esposa do marido da amiga dela que chegou com xingamentos. 

O delegado contou que a briga começou quando o suspeito, que é evadido do sistema prisional, xingou a esposa de Alisson. “O marido foi defender a companheira, dizendo que ele não podia falar com ela daquele jeito. O suspeito então puxou uma faca e desferiu o golpe fatal no pescoço da vítima”, explicou o delegado.

A esposa ainda tentou dirigir até uma unidade de saúde, mas a facada foi mortal. O suspeito se evadiu do local e já é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, responsável pela área. A mulher da vítima será ouvida como parte das investigações, que apuram homicídio qualificado.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica estiveram no local para os primeiros levantamentos. Até o momento, a ocorrência aponta que o crime teve origem em um conflito passional, conforme declaração do delegado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Oportunidade
Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Golpe usa nome e foto de magistrado para aplicar fraude em Corumbá
Polícia
Golpe usa nome e foto de magistrado para aplicar fraude em Corumbá
Crime ocorreu na Vila Morumbi
Polícia
AGORA: Homem é morto a facadas dentro de carro na Vila Morumbi
Mulher foi presa pela polícia em meio a atendimento
Polícia
VÍDEO: Suspeita de tráfico de drogas é presa durante pré-natal em Ponta Porã
Contrabando apreendido -
Polícia
Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'
GCM atuou
Polícia
GCM capturou 157 foragidos da Justiça durante 2025 em Campo Grande
Homem apareceu armado com um pedaço de madeira
Interior
VÍDEO: Homem diz ter comprado celular com defeito e tenta atacar empresário em MS
Celular foi apreendido e será periciado
Polícia
Morador de Batayporã é investigado por vazar 'nudes' e tem celular apreendido
Navio fez uma parada no Brasil
Polícia
Espanha apreende cocaína a bordo de navio que fez escala no Brasil
Carro estava com vários entorpecentes
Polícia
VÍDEO: Perseguição termina com homem preso e carro recheado de droga em Ponta Porã

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP