Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste

Alysson da Rocha, morto a facadas nesta terça-feira (13), teve um desentendimento envolvendo sua companheira. De acordo com o delegado responsável, Christian Duarte Mollinedo, o crime aconteceu na casa do casal no Jardim Noroeste, após a vítima defender a esposa do marido da amiga dela que chegou com xingamentos.

O delegado contou que a briga começou quando o suspeito, que é evadido do sistema prisional, xingou a esposa de Alisson. “O marido foi defender a companheira, dizendo que ele não podia falar com ela daquele jeito. O suspeito então puxou uma faca e desferiu o golpe fatal no pescoço da vítima”, explicou o delegado.

A esposa ainda tentou dirigir até uma unidade de saúde, mas a facada foi mortal. O suspeito se evadiu do local e já é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, responsável pela área. A mulher da vítima será ouvida como parte das investigações, que apuram homicídio qualificado.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Científica estiveram no local para os primeiros levantamentos. Até o momento, a ocorrência aponta que o crime teve origem em um conflito passional, conforme declaração do delegado.

