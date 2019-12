Homem foi morto, vítima de disparo de arma de fogo

Marya Eduarda Lobo, com informações do Ivi Agora

Cleverson Sales da Silva, 31 anos, morreu após ter sido vítima de disparos de uma arma de fogo, nesta sexta-feira (20), em Angélica. A polícia militar foi acionada a fins de atender uma ocorrência na rua Salvador Concone.

No local, a equipe policial encontrou a vítima caída no solo, em meio a uma grande poça de sangue. E apresentava características de ter sido alvejada pelos disparos da arma.

A ambulância do hospital local foi quem prestou o socorro à vítima.

De acordo com informações, Cleverson teria sido alvo de uma pessoa que se encontrava em uma motocicleta de cor branca, e que após o crime, fugiu as presas.

O jovem veio a falecer no hospital, e apresentava uma perfuração de arma de munição de arma de fogo na região do crânio, mais dois disparos na região da clavícula e outro disparo na região do antebraço esquerdo.

