Homem furta caminhonete em Dourados para vender no Paraguai e gastar dinheiro em bordel

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de furtar uma caminhonete para vender e gastar o dinheiro com garotas de programa. O veículo foi levado do pátio do Senai de Dourados durante a noite de sábado (8).

Conforme o registro policial, o suspeito invadiu o escritório da instituição, quebrando o vidro para pegar a chave da caminhonete. Ele relatou que o local estava sem seguranças no momento.

Após sair de Dourados, o autor já havia colidido com a lateral do veículo antes de cruzar a fronteira. Por conta do crime, a Polícia Militar já havia sido acionada e solicitou apoio da Polícia Nacional do Paraguai.

Diante da situação, ele passou a ser perseguido pelas autoridades na linha internacional até ser alcançado na Avenida Brasil, em Ponta Porã, quando a camionete bateu em uma árvore no canteiro central.

O suspeito foi detido sem resistência e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia. A caminhonete foi apreendida e removida pelo guincho com apoio de uma viatura de trânsito.

Ainda segundo as autoridades, o suspeito planejava vender o veículo em Pedro Juan Caballero para gastar o dinheiro com garotas de programa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também