Homem furta casa na fronteira, foge para Brasil e apanha de populares

Um homem de 35 anos, identificado como Bruninho, foi “salvo” por policiais militares enquanto era agredido por populares após furtar uma casa no centro de Ponta Porã, na noite dessa segunda-feira (1).

Segundo informações do Porã News, Bruninho foi surpreendido quando furtava a residência em Pedro Juan Caballero e fugiu para o lado brasileiro. Ele foi perseguido pela vítima e detido com a ajuda de populares.

Bruninho estava armado com uma faca e tentou intimidas as pessoas e passou a ser agredido por brasileiros e paraguaios que estavam no local.

Ele foi preso por policiais militares e levado pelo Corpo de Bombeiros para Hospital Regional com muito ferimentos e depois para a Polícia Civil.

