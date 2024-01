Homem furta gado com amigos, divide a carne para o 'churras' e é preso em MS

Homem, de 43 anos, foi preso por furtar gados na zona rural da Estação Bálsamo, em Ribas do Rio Pardo. A prisão aconteceu durante a segunda-feira (22).

Conforme as informações da Polícia Civil, assim que as autoridades foram notificadas sobre o caso, as equipes começaram com os trabalhos investigativos, vistoriando diversas fazendas na região, em busca do autor do crime. Em uma das diligências, os policiais conseguiram localizar e abordar o autor.

O homem, que estava em um Volkswagen Gol, confessou o crime após ser abordado. Ele relatou ainda que cometeu o furto junto com outras pessoas, mas não recordava o nome delas. Juntos, o grupo pegou os gados, matou com um tiro e dividiram a carne entre eles. Logo após a ação, os homens fugiram do local.

Diante disso, ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia pelo crime de abigeato (furto de gado). As investigações seguem para identificar os demais envolvidos e localizar a arma do crime utilizada.

