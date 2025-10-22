Menu
Polícia

Homem furta shampoo para 'dar banho no cachorro' e é preso em Três Lagoas

Ele é conhecido na região por envolvimento com drogas e por cometer furtos

22 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis
O crime aconteceu na tarde de terça-feiraO crime aconteceu na tarde de terça-feira   (Reprodução/TL Notícias)

Um homem com diversas passagens pela polícia foi detido na tarde desta terça-feira (21) após furtar um frasco de shampoo de um pet shop no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas, ele entrou no local fingindo ser um cliente, pegou o produto da prateleira e tentou sair sem pagar. Porém, segundo o site TL Notícias, a tentativa foi frustrada por pessoas que estavam próximas, que conseguiram detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Ao ser abordado, o homem admitiu o furto e alegou que o shampoo seria “para dar banho no cachorro”. Apesar da justificativa, ele é conhecido na região por envolvimento com drogas e por cometer furtos.

Levado para a Delegacia de Polícia Civil, ele foi autuado e segue à disposição da Justiça.

