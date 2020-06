Homem foge, tenta atropelar PMs e faz ameaças

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada deste sábado (13), após fugir e tentar atropelar policiais e ainda fazer ameaça contra eles,no bairro Moreninhas, em Campo Grande. Com ele, foi encontrado dinheiro e poções de maconha.

De acordo acordo com o boletim de ocorências, um viatura da Polícia Militar fazia rondas no bairro, quando viram um veículo com os faróis apagados e transitando no meio da via. Os policiais retornaram a viatura, com sinais sonoros e luminosos, quando o motorista parou o carro na rua Samburá.

Os policiais desembarcaram para realizar a averiguação e pediram que o motorista saísse do veículo, mas ele não obedeceu. O suspeito arrancou com o carro e tentou atropelar um dos PMs, que efetuou três tiros nas rodas do veículo, o que não impediu que ele fugisse. O motorista seguiu em alta velocidade e tentava jogar o carro na viatura da PM.

Os policiais pediram apoio, mas o suspeito parou o carro e saiu em direção a uma residência. Ele foi abordado e quando questionado sobre o motivo da fuga, apresentou respostas desconexas, dizendo que teria brigado com a namorada.

Durante busca pessoal foi localizada uma quantia em dinheiro trocado no bolso de seu casaco, também um aparelho celular que alegou não ser de sua propriedade e tentou quebrá-lo no momento da abordagem. No veículo, foi localizada no banco do passageiro mais uma quantia em dinheiro e debaixo do mesmo banco, 12 porções de maconha. A quantia em dinheiro totalizou R$ 834.

Ele foi preso e, durante o trajeto para a delegacia de plantão, fez ameaças aos policiais, dizendo que ‘toda a Moreninha fecha com ele’. O suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

