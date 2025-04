Homem invade a casa da ex, faz ameaças de morte e acaba preso em Aparecida do Taboado

Um homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso pelos crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio, todos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, durante a manhã desta terça-feira (8), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado.

Conforme as informações policiais, o autor foi localizado e preso logo após invadir a residência onde a vítima está abrigada, proferindo ameaças e causando grande perturbação.

No momento da ação criminosa, a vítima estava na Delegacia de Polícia prestando declarações sobre episódios de violência anteriores, o que evidenciou a gravidade e reiteração das condutas.

O caso é investigado pelas autoridades policiais.

