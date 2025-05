Homem invade a casa do primo para furtar linguiças e ferramentas em Três Lagoas

Usuário de drogas, de 51 anos, foi preso depois de arrombar a casa do primo, que trabalha fazendo lanches em Três Lagoas, para furtar linguiças e ferramentas. O caso aconteceu durante a manhã de terça-feira (20).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o crime aconteceu enquanto a vítima estava mudando de casa. O autor, que estava ajudando na mudança, aproveitou um momento de distração do primo para arrombar a porta dos fundos da residência e furtar produtos alimentícios e ferramentas de trabalho, incluindo salsichas, linguiças calabresas, duas furadeiras e duas serras tipo Makita.

Desconfiado da atitude do parente, a vítima foi até a residência do suspeito, localizada nos fundos de um motel na saída para Campo Grande. No local, foi possível encontrar o autor e mais um homem tentando esconder os objetos enrolados em cobertores.

Diante da situação, segundo o site da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada. Mesmo diante das provas, o homem negou qualquer envolvimento com o furto, mas foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso foi registrado como furto qualificado com rompimento de obstáculo. Enquanto isso, os produtos foram devolvidos à vítima.

