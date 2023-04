Homem invade bar, esfaqueia dois e foge correndo em MS

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram esfaqueados enquanto estavam em um bar localizado na Avenida Dias Barroso, em Bataguassu. O autor teria entrado do nada no estabelecimento e desferido os golpes contra as vítimas.

De acordo com o site Cenário MS, ninguém que estava no bar conhecia o autor. As testemunhas relataram que o homem chegou, efetuou as facadas e fugiu logo em seguida. Tentando se defender, as vítimas foram acertadas nas mãos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas prestou os primeiros socorros ainda no local, uma vez que as vítimas recusaram ser encaminhadas até uma unidade de saúde.

Testemunhas ainda contaram a Polícia Militar que desconhecem o motivo do ataque. Uma guarnição chegou a fazer rondas pela região, mas não localizou o autor e ao voltar para o bar as vítimas haviam ido embora.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa e segue sendo investigado.

