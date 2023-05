Homem invade casa da ex, ameaça e agride babá da filha de oito meses

Sarah Chaves, com informações da PMMS

Um homem acionou a Polícia Militar dizendo que vizinhos de sua ex-esposa entraram em contato, relatando que a filha deles de 8 meses estaria sozinha em casa. Nisso ele teria pulado o muro da residência e encontrado a bebê sozinha.

Com essas informações, os policiais militares encaminharam o homem para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), mas a mãe da criança ligou no 190 e informou a violação de domicílio por parte do ex-marido.

Orientada a ir à delegacia, a mulher mostrou aos policiais um vídeo, gravado pelo ex, onde ele esta dentro da residência dela, em cima da cama, na companhia da babá e com o bebê no colo.

A mãe também mostrou um áudio para a equipe em que o autor a ameaça de morte. A babá relatou que o autor pulou o muro, entrou pela janela da residência e perguntou pela mãe do bebê e em seguida agarrou o pescoço dela e a ameaçou de morte, e prosseguiu destruindo móveis e objetos da casa.

O autor foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano, falsa comunicação de crime e vias de fato.

