Homem invade casa da ex e mata namorado dela a facada

Abel Júnior de Jesus, de 24, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (16) em Corumbá, e o principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro da namorada da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrênciae e do Diário Corumbaense, o caso ocorreu pouco depois de 1h, na rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto.

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito.

A namorada da vítima, de 22 anos, contou que ambos estavam dormindo, quando o ex-marido dela, de 32 anos, acompanhado de outro homem, invadiu a casa, descumprindo medida protetiva judicial.

Ainda conforme as informações do site do jornal Diário Corumbaense, o homem chegou gritando e ameaçando o namorado dela de morte. Logo em seguida, deu um golpe de faca na região do abdômen de Abel, que conseguiu pular o muro e pedir socorro na casa de um vizinho. O autor da facada e o comparsa, fugiram.

A mulher e o vizinho chamaram a PM e o Samu, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. A Polícia Militar fez buscas, porém, o assassino ainda não foi localizado. De acordo com a ex-mulher, ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças de morte.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio qualificado.

