Homem invade casa da ex, se machuca e é preso por quebrar tornozeleira eletrônica

Um homem, de 37 anos acabou sendo preso em flagrante tentando invadir a casa da ex-mulher em Ponta Porã, que fica a 346 quilômetros de Campo Grande. Ele recebeu um alvará de soltura no último dia 11, mas teria que usar tornozeleira eletrônica, mas acabou quebrando o aparelho.

A vítima relatou que o seu ex teria pulado o muro da residência, e não queria ir embora. Ela revelou que tem medida protetiva contra ele.

Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava deitado ao lado do muro, com um corte no rosto e sem a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso por descumprir a medida protetiva e também por dano ao patrimônio.

Deixe seu Comentário

Leia Também