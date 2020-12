Homem invade casa do vizinho, faz ameaças armado com uma faca

Um homem de 51 anos foi ameaçado pelo vizinho, na noite de quinta-feira (10), no bairro Amambaí. A vítima estava dentro de casa quando o suspeito, armado com uma faca, invadiu o imóvel pulando o muro.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que homem é agressivo, e que ele já foi preso por tráfico de drogas, e costuma andar armado com uma faca de açougue.

Ele disse ainda que o autor pula o muro com frequência e faz ameaças. E que na noite de quinta (10), novamente ele invadiu o imóvel, com a faca, e disse ao morador “Eu vou te matar, vou te pegar no seu serviço”.

Para se defender, o homem jogou uma cadeira contra o suspeito, que foi para a frente da casa da vítima e a chamou para conversar. O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

