Homem invade casa e bate na ex-mulher grávida em Dourados

Uma mulher grávida foi vítima de agressão por parte do ex-companheiro na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Jardim Itália, em Dourados.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima retornava do trabalho quando foi surpreendida pelo agressor dentro de sua residência. Ela relatou ter sido atingida por socos na cabeça e no rosto, sofrendo ferimentos no lábio e na parte interna da boca.

Ainda conforme o relato, o homem já havia invadido a casa outras vezes, cometendo agressões físicas e verbais, com xingamentos e ameaças. A mulher afirmou que os ataques estão relacionados a ciúmes do ex-companheiro.

A vítima foi levada pela equipe policial à delegacia para registro da ocorrência e adoção das medidas legais. O agressor não foi localizado até o momento.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também