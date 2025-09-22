Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem invade casa e tenta matar vizinho a facadas no Los Angeles

Ele foi preso em flagrante e levado para delegacia

22 setembro 2025 - 16h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

Homem, de 39 anos, invadiu a casa dos vizinhos para tentar matar um rapaz, de 24, a facadas durante a madrugada desta segunda-feira (22), na Rua Doutor Fauze Saueia, localizada no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas para atender um caso de lesão corporal. No endereço indicado, a mãe da vítima contou que todos estavam dormindo quando o suspeito pulou o muro do imóvel.

Armado com uma faca, ele partiu para cima do rapaz para tentar matá-lo, mas conseguiu atingir o jovem apenas de raspão em uma das mãos, fugindo em seguida. Durante o atendimento da ocorrência, ele foi encontrado sentado na varanda de sua casa.

Ao ser abordado, negou os fatos narrados pela genitora da vítima. Em visível estado de embriaguez, ele acabou sendo detido após uma faca ser encontrada no local e o jovem reconhecer como o objeto que o atingiu.

Além disso, o rapaz explicou que o suspeito tem o costume de acusá-lo de cometer furtos em sua casa, subtraindo panelas e outros objetos. Ele foi socorrido e encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, onde recebeu atendimento médico especializado.

Os fatos foram registrados na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e serão investigados.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Polícia
Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Mulher é resgatada de cárcere privado no Jardim Centenário, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher apanha do marido com filho de 9 meses no colo e criança fica ferida em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Suspeito foi localizado e preso em Três Lagoas
Polícia
'Baianinho', que matou homem em igreja de Campo Grande, é preso em Três Lagoas
Foto: Corpo de Bombeiros de Corumbá
Polícia
Carreta tomba em estrada de Corumbá e motorista morre preso às ferragens
Foto: Reprodução/ Redes sociais
Polícia
Feirante capota o carro a caminho do trabalho em Bonito
Foto: Maikon Leal
Polícia
Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente na BR-163, em Coxim
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande