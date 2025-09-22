Homem invade casa e tenta matar vizinho a facadas no Los Angeles

Homem, de 39 anos, invadiu a casa dos vizinhos para tentar matar um rapaz, de 24, a facadas durante a madrugada desta segunda-feira (22), na Rua Doutor Fauze Saueia, localizada no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas para atender um caso de lesão corporal. No endereço indicado, a mãe da vítima contou que todos estavam dormindo quando o suspeito pulou o muro do imóvel.

Armado com uma faca, ele partiu para cima do rapaz para tentar matá-lo, mas conseguiu atingir o jovem apenas de raspão em uma das mãos, fugindo em seguida. Durante o atendimento da ocorrência, ele foi encontrado sentado na varanda de sua casa.

Ao ser abordado, negou os fatos narrados pela genitora da vítima. Em visível estado de embriaguez, ele acabou sendo detido após uma faca ser encontrada no local e o jovem reconhecer como o objeto que o atingiu.

Além disso, o rapaz explicou que o suspeito tem o costume de acusá-lo de cometer furtos em sua casa, subtraindo panelas e outros objetos. Ele foi socorrido e encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, onde recebeu atendimento médico especializado.

Os fatos foram registrados na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e serão investigados.

