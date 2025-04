Homem 'invade' comércio para importunar jovens em Costa Rica

Um homem, de 31 anos, foi preso depois de invadir um estabelecimento comercial e passar a importunar sexualmente duas jovens, de 26 e 27 anos. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4), na Avenida José Ferreira da Costa, Vila Santana, em Costa Rica.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Ao chegar, as vítimas contaram que o autor chegou, entrou no estabelecimento e começou a proferir palavras de cunho sexual para elas.

Constrangidas após serem atrapalhadas no serviço, elas acionaram as autoridades. Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também