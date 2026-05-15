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Homem invade delegacia para ameaçar mulher que recusou sexo com ele em MS

Mulher denunciava novos episódios de violência quando foi intimidada pelo suspeito

15 maio 2026 - 18h40Vinicius Costa
Ele foi preso em flagrante pela Polícia CivilEle foi preso em flagrante pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 52 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (15) após invadir a Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã para intimidar uma vítima que registrava denúncia contra ele por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

A mulher, de 28 anos, procurou a unidade policial pela manhã para denunciar novos episódios de violência.

Segundo a Polícia Civil, ela relatou que o suspeito esteve em sua residência horas antes e, após ter uma proposta de programa sexual recusada, passou a ameaçá-la com uma faca.

Enquanto a vítima prestava depoimento na sala de atendimento, o homem entrou na delegacia e apontou o dedo em direção à mulher, afirmando que “as coisas não ficariam assim”, conforme registrado pela polícia.

Os policiais civis contiveram o suspeito ainda dentro da unidade e efetuaram a prisão em flagrante. Durante buscas na motocicleta utilizada por ele, os agentes localizaram uma faca escondida sob o banco, arma que teria sido usada nas ameaças.

A vítima solicitou a manutenção das medidas protetivas e confirmou o interesse em representar criminalmente contra o autor.

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Energisa Michel - Maio26

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