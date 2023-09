Homem invade escola, agride e rouba merendeira de 64 anos em Terenos

Quatro dias depois de um crime de agressão e roubo, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Terenos, conseguiu identificar e indiciar um homem de 20 anos pelo crime ocorrido em uma escola estadual do município.

Conforme o site, A Princesinha News, na última quarta-feira (20/09), o indivíduo entrou na instituição de ensino e, usando de violência, roubou o celular da merendeira de 64 anos, de forma agressiva. Ele aplicou uma "gravata" na mulher que carregava uma panela grande e pesada no momento do ataque. A imagens foram flagradas por câmeras de segurança.



Devido à força do agressor, a vítima sofreu ferimentos na orelha, pescoço e joelhos, necessitando de atendimento médico imediato, sendo encaminhada ao posto de saúde da região.



A Polícia Civil iniciou uma investigação com o objetivo de identificar o autor e recuperar o objeto roubado. Com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, uma equipe da Delegacia de Terenos foi até a residência do suspeito, onde ele confessou a prática do crime.



Além disso, o celular roubado foi recuperado e devolvido à sua legítima proprietária.



O suspeito agora responderá pelas acusações de agressão e roubo, e o caso seguirá para o devido processo legal.

