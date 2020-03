Homem invade oficina mecÃ¢nica e Ã© morto a tiro por vigia

Vilmar Simão, de 46 anos, foi morto com um tiro no pescoço ao invadir um oficina mecânica em Itaporã, na madrugada desta segunda-feira (9).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Vilmar invadiu a oficina durante a madrugada armado com uma barra de ferro. O vigia Matheus da Silva, de 23 anos, dormia no alojamento localizado nos fundos da oficina quando foi surpreendido com o homem dentro do quarto.

Armado com uma espingarda de pressão adaptada para disparar munição de calibre 22, o vigia atirou na direção do suspeito. Vilmar foi atingido no pescoço e morreu. Não foi esclarecido ainda o motivo de o homem ter invadido a oficina.

Segundo informações apuradas pela polícia, Vilmar sofria de problemas psiquiátricos e tinha sido atendido ontem no hospital da cidade. Depois de ser medicado, foi liberado e levado pela família para casa, mas continuava muito agitado durante a noite, segundo familiares.

Matheus deixou o local, mas o delegado da cidade mandou informá-lo que deve se apresentar para dar explicações. Se ele se apresentar, o caso deve ser registrado como legítima defesa. Caso contrário, poderá ter a prisão decretada.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia de Itaporã.

