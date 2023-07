Homem invade residência e tenta beijar a ex a força em MS

Uma mulher, de 25 anos, procurou a delegacia para denunciar o ex-companheiro por importunação sexual durante a tarde de sábado (15), em Dourados. Sem aceitar o término, o homem teria invadido a casa da vítima e tentado beijá-la a força.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal teria terminado o relacionado há cerca de dois meses, no entanto, ele saiu levando a um dos controles remotos do portão do condomínio onde a vítima mora.

Na tarde de sábado, o homem foi até o local sem autorização da mulher e tentou beijá-la a força. Neste momento, ela teria empurrado o rapaz e gritado por socorro, sendo atendida pela amiga, que estava no interior do imóvel. Para a vítima, o autor alegou que teria ido até a residência para visitar sua filha, de apenas 1 ano e 2 meses.

Ainda durante depoimento as equipes policiais, a jovem relatou ainda que essa não era a primeira vez que o ex-companheiro fazia esse tipo de coisa. Na segunda-feira, dia 10 de julho, ele teria invadido a residência por volta das 6h da manhã e passado a mão em suas partes intimas enquanto a mesma dormia.

Na ocasião, ela acordou assustada, gritando e mandando o autor sair da casa. O homem apenas obedeceu quando a mesma ameaçou gritar para todos os vizinhos ouvirem.

Ele nega que tenha o controle remoto do portão. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como importunação sexual, violação de domicilio e violência doméstica.

