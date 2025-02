Homem invade restaurante no centro e finge que está dormindo durante flagrante

Um homem, identificado apenas como Wansller, foi flagrado na manhã deste domingo (9), invadindo um restaurante na Rua Treze de Maio, região Central de Campo Grande.



Uma testemunha viu quando o autor subiu em cima do telhado no comércio e chamou a Polícia Militar. A equipe constatou que na cobertura do restaurante havia uma janela com acesso ao salão vazio com placa de "Aluga-se" ao lado.



Ao acessarem o espaço, os militares encontraram o invasor que fingiu estar dormindo. Em sua mochila foram encontrados fios furtados, um alicate, uma faca e um estilete.



A estratégia do autor não funcionou e ao ser questionado, informou que havia comprado os fios na Orla Morena e só estaria dormindo ali no local.



Ele foi ouvido na delegacia para onde os materiais apreendidos foram levados. O caso foi registrado como furto e invasão de domicílio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também