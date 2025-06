Homem invade viatura dos Bombeiros e causa danos durante socorro a idosa em Campo Grande

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após invadir e danificar uma viatura do Corpo de Bombeiros durante um atendimento de emergência na madrugada deste domingo (8), na Rua Américo Brasiliense, na Vila Almeida, em Campo Grande.

A equipe socorria uma idosa de 67 anos, vítima de parada cardiorrespiratória, quando foi surpreendida pela ação do vizinho.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou sem autorização na viatura UR-125 e quebrou a chave de seta e o limpador de para-brisa do veículo.

Os bombeiros estavam dentro da residência prestando os primeiros socorros à mulher, que foi encontrada já sem sinais vitais, sentada no sanitário e amparada pelo neto. Apesar das tentativas de reanimação, a idosa não resistiu.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem ainda no local. Ele foi encaminhado à Depac Cepol, onde foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público.

A motivação do ato ainda não foi esclarecida pelas autoridades. O caso segue sob investigação.

