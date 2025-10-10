Homem inventou sequestro para esconder noitada em bar da esposa em Campo Grande

Homem, de 31 anos, foi indiciado por falsa comunicação de crime nesta sexta-feira (10), por inventar um sequestro relâmpago para fugir de explicações para a esposa em Campo Grande, após passar a noite em um bar.

Conforme a Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) houve inconsistências na ocorrência e durante a investigação, o homem confidenciou que inventou a história.

No registro da ocorrência de sequestro, ele havia relatado que sua motocicleta havia sido furtada e recebeu uma ligação dizendo onde a moto estaria. Ao tentar recuperar, se deslocou até o bairro Jardim Los Angeles, onde teria sido abordado por três indivíduos.

Nessa versão, ele teria dito que os tais criminosos exigiram dinheiro para a devolução do veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça, o mantiveram sob ameaça e o conduziram em seu próprio carro até uma estrada deserta, onde o abandonaram.

A Derf passou a investigar o caso e durante o depoimento para a especializada, o homem confessou que inventou os fatos narrados na delegacia de plantão. Ele admitiu ter passado a noite em um bar e criou a narrativa para justificar a ausência à esposa.

Diante da confissão e dos elementos apurados, foi instaurado procedimento para responsabilização pelo crime de falsa comunicação de crime.

"A Polícia Civil reforça que a comunicação falsa de infrações penais representa grave desvio de recursos públicos, compromete o trabalho policial e será sempre apurada com rigor", pontua a Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também