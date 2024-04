Homem joga álcool e ateia fogo na ex-mulher em estação de trem; vídeo

Um homem identificado como Edmilson Felix do Nascimento, de 44 anos atacou a ex-mulher e incendiou o corpo dela em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira (8).

De acordo com informações preliminares, Edmilson teria jogado álcool e ateado fogo em Michele Pinto, enquanto ela aguardava a composição e fugiu pelos trilhos. Veja:

O casal se separou devido ao relacionamento conturbado. No mês passado, Edmilson invadiu a casa de Michele e danificou os móveis, ela chegou a registrar uma queixa e recebeu uma medida protetiva.



A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada para a ocorrência e informou que ao chegar no local a vítima estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ela passou por cirurgia de emergência e está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Rocha Faria no Rio de Janeiro.

O autor do crime se encontra foragido.

