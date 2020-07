Homem joga celular de esposa no chão, que revidou atacando frasco de perfume

Uma mulher atingiu seu marido, na cabeça, com um frasco de perfume, após o mesmo ter jogado o celular dela no chão, enquanto estava bêbado. O caso aconteceu no fim da noite desta quarta-feira (16), em Campo Grande.

Conforme registro policial, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência, onde uma mulher teria jogado uma barra de ferro na cabeça do marido.

Chegando ao local, os militares encontraram socorristas do SAMU já finalizando o atendimento a vítima para encaminha-lo a Santa Casa. Os agentes conseguiram conversar com o homem, que relatou o acontecido.

Ele informou que a esposa o teria atingido com um frasco de perfume, isso porque ele, bêbado, teria jogado o celular da companheira no chão.

O caso foi registrado como lesão corporal contra a esposa, o marido foi socorrido com um corte raso na testa.

