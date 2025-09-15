Menu
Polícia

Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã

O casal estava no meio de uma briga quando a criança acabou se ferindo

15 setembro 2025 - 16h20Brenda Assis     atualizado em 15/09/2025 às 16h22

Uma criança, de 2 anos, ficou ferida ao ser atingida por um celular jogado pelo pai em uma briga ocorrida na madrugada de domingo (14), em Ponta Porã.

Conforme as informações divulgadas pela Força Tática da Polícia Militar, as equipes do 4º Batalhão foram acionadas para atender o caso após a pequena dar entrada no Hospital Regional com um corte profundo na cabeça.

Foi então levantado que o ferimento ocorreu durante uma discussão entre os pais da criança. No meio da confusão, o homem arremessou um aparelho celular em direção à mulher, mas acabou atingindo a filha do casal.

Após causar a lesão, ela foi socorrida e passou por atendimento médico, ficando internada para acompanhamento adicional. Diante da situação, autor acabou sendo localizado e preso pela guarnição.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

