Homem joga mais de R$ 9 mil pela janela do banheiro no Nova Lima e é preso

Dois homens, de 22 e 34 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Um dos homens tentou ainda jogar mais de R$ 9 mil pela janela do banheiro.

Conforme as informações policiais, o primeiro autor detido estava na Rua Alberto da Veiga. Ao se aproximar da residência, as equipes visualizaram o homem jogando dinheiro pela janela do banheiro, sendo apreendido R$ 9.174,95 em cédulas de diversos valores, o qual não teve sua procedência comprovada.

Em seguida, testemunhas contaram que o rapaz deixava a droga com o outro preso. Já em uma residência da Rua Abda Nassar, foram encontradas e apreendidas 14 porções de maconha pesando 68 g 27 porções de cocaína pesando 36,10 g, além de R$ 1.020,00.

Os dois foram autuados em flagrante por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

